Yüksekova’da domuz sürüsü böyle görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde yer alan Duraklı köyünde domuz sürüsü görüntülendi.
Zaman zaman ilçe merkezi ve köylerde görülen yaban domuzları, akşam saatlerinde köy içinde gezerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Domuz sürüsünü köyden geçerken fark eden Candan Demir, o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı.
Demir, sürünün muhtemelen açlık nedeniyle bu kadar yerleşim yerine yaklaştığını belirtti.
Gözlemlerini aktaran Candan Demir, "Köyden geçerken domuz sürüsünü gördük. Biz de o anları hemen kayıt altına aldık. Biraz bekledikten sonra domuz sürüsü gece karanlığa karışarak gözden kayboldu" dedi.