TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı: En yakın sıradakini ikiye katladı

En fazla boşanmanın yaşandığı iller açıklandı. Peki Türkiye'de geçtiğimiz yıl en az ve en fazla boşanan iller hangileri? İşte TÜİK rakamlarına göre en fazla boşanan iller...
YÜKSEK BEKLENTİLER BOŞANMA SAYISINI ARTIRDI!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, toplumsal yapının önemli bir göstergesi olan evlilik ve boşanma dinamiklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Son yıllarda değişen yaşam tarzları, bireysel beklentilerin artması ve diğer koşulların etkisiyle boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
EN FAZLA BOŞANMA HANGİ İLDE YAŞANIYOR?
Verilere göre, bazı şehirlerde boşanmış bireylerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkmış durumda; söz konusu şehirlerde aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal ve kültürel baskıların daha yoğun hissedildiğine işaret ediyor.
Kadınların aile yapısındaki önemine değinen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde kadın, ailenin temel taşıdır. Erkek ve kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2035'ten itibaren nüfusumuz azalmaya başlayacak" uyarısında bulundu.
Aile Yılı İlan edildi
2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile “Aile Yılı” ilan edilmiştir. 2025 yılında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilecektir.
İŞTE SON BİR YILDA BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER!
81) BAYBURT
80) GÜMÜŞHANE
79) HAKKARİ
78) ARDAHAN
76) MUŞ
75) ARTVİN
74) BİTLİS
73) BİNGÖL
72) IĞDIR
71) KARS
70) ŞIRNAK
69) ÇANKIRI
68) KİLİS
67) AĞRI
66) RİZE
65) ERZİNCAN
64) BARTIN
63) SİNOP
62) BİLECİK
61) BATMAN
60) KIRŞEHİR
59) KARABÜK
58) BURDUR
57) KASTAMONU
56) MARDİN
55) AMASYA
54) YALOVA
53) YOZGAT
52) NEVŞEHİR
51) KIRIKKALE
50) GİRESUN
49) ADIYAMAN
48) KARAMAN
47) ERZURUM
46) KIRKLARELİ
45) ISPARTA
44) NİĞDE
43) DÜZCE
42) VAN
41) EDİRNE
40) TRABZON
39) UŞAK
38) ELAZIĞ
37) AKSARAY
36) TOKAT
35) SİVAS
34) KÜTAHYA
33) MALATYA
32) ÇORUM
31) OSMANİYE
30) ZONGULDAK
29) ÇANAKKALE
28) ORDU
27) AFYONKARAHİSAR
26) DİYARBAKIR
25) ŞANLIURFA
24) KAHRAMANMARAŞ
23) ESKİŞEHİR
22) SAKARYA
21) SAMSUN
20) DENİZLİ
19) AYDIN
18) TEKİRDAĞ
17) MUĞLA
16) BALIKESİR
15) HATAY
14) MANİSA
13) KAYSERİ
12) GAZİANTEP
10) KOCAELİ
8) MERSİN
7) KONYA
6) ADANA
5) BURSA
4) ANTALYA
3) İZMİR
2) ANKARA
1) İSTANBUL