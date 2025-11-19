TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı: En yakın sıradakini ikiye katladı

Kadınların aile yapısındaki önemine değinen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde kadın, ailenin temel taşıdır. Erkek ve kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2035'ten itibaren nüfusumuz azalmaya başlayacak" uyarısında bulundu.