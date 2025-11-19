Yeni Şafak
TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı: En yakın sıradakini ikiye katladı

TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı: En yakın sıradakini ikiye katladı

10:1519/11/2025, Çarşamba
En fazla boşanmanın yaşandığı iller açıklandı. Peki Türkiye'de geçtiğimiz yıl en az ve en fazla boşanan iller hangileri? İşte TÜİK rakamlarına göre en fazla boşanan iller...

YÜKSEK BEKLENTİLER BOŞANMA SAYISINI ARTIRDI!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, toplumsal yapının önemli bir göstergesi olan evlilik ve boşanma dinamiklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Son yıllarda değişen yaşam tarzları, bireysel beklentilerin artması ve diğer koşulların etkisiyle boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 

EN FAZLA BOŞANMA HANGİ İLDE YAŞANIYOR?

Verilere göre, bazı şehirlerde boşanmış bireylerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkmış durumda; söz konusu şehirlerde aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal ve kültürel baskıların daha yoğun hissedildiğine işaret ediyor. 

Kadınların aile yapısındaki önemine değinen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde kadın, ailenin temel taşıdır. Erkek ve kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2035'ten itibaren nüfusumuz azalmaya başlayacak" uyarısında bulundu.

Aile Yılı İlan edildi

2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile “Aile Yılı” ilan edilmiştir. 2025 yılında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilecektir.

İŞTE SON BİR YILDA BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER!

81) BAYBURT

80) GÜMÜŞHANE

79) HAKKARİ

78) ARDAHAN

76) MUŞ

75) ARTVİN

74) BİTLİS

73) BİNGÖL

72) IĞDIR

71) KARS

70) ŞIRNAK

69) ÇANKIRI

68) KİLİS

67) AĞRI

66) RİZE

65) ERZİNCAN

64) BARTIN

63) SİNOP

62) BİLECİK

61) BATMAN

60) KIRŞEHİR

59) KARABÜK

58) BURDUR

57) KASTAMONU

56) MARDİN

55) AMASYA

54) YALOVA

53) YOZGAT

52) NEVŞEHİR

51) KIRIKKALE

50) GİRESUN

49) ADIYAMAN

48) KARAMAN

47) ERZURUM

46) KIRKLARELİ

45) ISPARTA

44) NİĞDE

43) DÜZCE

42) VAN

41) EDİRNE

40) TRABZON

39) UŞAK

38) ELAZIĞ

37) AKSARAY

36) TOKAT

35) SİVAS

34) KÜTAHYA

33) MALATYA

32) ÇORUM

31) OSMANİYE

30) ZONGULDAK

29) ÇANAKKALE

28) ORDU

27) AFYONKARAHİSAR

26) DİYARBAKIR

25) ŞANLIURFA

24) KAHRAMANMARAŞ

23) ESKİŞEHİR

22) SAKARYA

21) SAMSUN

20) DENİZLİ

19) AYDIN

18) TEKİRDAĞ

17) MUĞLA

16) BALIKESİR

15) HATAY

14) MANİSA

13) KAYSERİ

12) GAZİANTEP

10) KOCAELİ

8) MERSİN

7) KONYA

6) ADANA

5) BURSA

4) ANTALYA

3) İZMİR

2) ANKARA

1) İSTANBUL

