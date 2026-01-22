1 milyonluk nüfusuyla 60 ili geçti! Türkiye haritasını altüst etti: İşte İstanbul'un en kalabalık ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 verileri, İstanbul’daki nüfus ve göç gerçeğini çarpıcı şekilde ortaya koydu. İstanbul’da bir ilçe, 1 milyonluk nüfusuyla Türkiye’deki 60 ili geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı ilçe, konut satışlarında da zirveye yerleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2025 yılı konut satış istatistikleri, İstanbul’un yalnızca Türkiye’nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda kendi içinde de devasa yerleşimlere sahip olduğunu gösterdi. Açıklanan verilere göre İstanbul’un 1 milyon nüfuslu ilçesi 60 ili geride bırakarak adeta bir şehir büyüklüğüne ulaştı.
TÜİK verilerine göre ilçede 2025 yılı boyunca 34 bin 315 konut satışı yapıldı.
İstanbul'da satılan her konuttan biri bu ilçede
İstanbul genelinde satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta el değiştirdi. Bu rakamla Esenyurt, İstanbul’da en çok konut satılan ilçe olurken; Pendik (12 bin 861) ve Başakşehir (12 bin 854) gibi ilçeleri de açık farkla geride bıraktı.
Nüfusu 1 milyonu aştı, 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi
2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt, geçen yıllar içinde yoğun göç alarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerleşimlerinden biri haline geldi. Güncel nüfus verileri ve projeksiyonlara göre ilçenin nüfusu 1 milyonun üzerine çıktı. Bu nüfus, Esenyurt’u Türkiye’deki 60 ilden daha kalabalık bir konuma taşıdı.
Konut ve yoğunluk aynı anda arttı
Uygun konut fiyatları, yeni yapılaşma alanları ve İstanbul’un merkez ilçelerine kıyasla daha ulaşılabilir yaşam koşulları, Esenyurt’u göçün merkezlerinden biri haline getirdi. Ancak bu hızlı büyüme; ulaşım, altyapı ve yaşam kalitesi konularını da yeniden gündeme taşıdı.
Nüfusu 1 milyonu aşan bir ilçenin onlarca ili geride bırakması, Esenyurt’u artık yalnızca İstanbul’un bir ilçesi olmaktan çıkarıp, başlı başına bir şehir konumuna taşıyor.