1 milyonluk nüfusuyla 60 ili geçti! Türkiye haritasını altüst etti: İşte İstanbul'un en kalabalık ilçesi

İstanbul'da satılan her konuttan biri bu ilçede





İstanbul genelinde satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta el değiştirdi. Bu rakamla Esenyurt, İstanbul’da en çok konut satılan ilçe olurken; Pendik (12 bin 861) ve Başakşehir (12 bin 854) gibi ilçeleri de açık farkla geride bıraktı.