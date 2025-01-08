10 milyon aboneyi aştı: TRT’nin dijital platformu Tabii’den büyük başarı

TRT’nin global izleyici kitlesine yönelik yenilikçi hamlesi olan uluslararası dijital platformu Tabii, yayınladığı içeriklerle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Son olarak yayınladığı "Gassal" dizisiyle zirve yapan Tabii 10 milyon aboneyi aşarak büyük bir başarıya imza attı.
Türk dizilerinin küresel çapta artan popülaritesini ve yeni izleme alışkanlıklarını karşılamak amacıyla TRT tarafından hayata geçirilen yerli ve milli dijital platform Tabii, kısa sürede büyük ilgi görerek 10 milyon aboneyi aşarak ve bir başarı hikâyesine dönüştü.
Onlarca orijinal ve yerli yapıma ev sahipliği yapan Tabii, izleyicilere sunduğu zengin ve kaliteli içerik yelpazesiyle diğer dijital platformların arasında öne çıktı. Orijinal yapımların yanı sıra platformda yer alan çok sevilen TRT dizileri, tüm TRT kanallarının canlı yayınları, dünya genelinde beğeni toplayan filmler, diziler ve belgeseller ile kullanıcı dostu arayüzü, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi ve çok dilli alt yazı ve dublaj seçenekleriyle Tabii, kısa sürede izleyicilere eşsiz bir deneyim sundu.
Son olarak yayınladığı Gassal dizisiyle de büyük başarısını zirveye taşıyan Tabii Netflix'i de geride bıraktı.
“Yılın Dijital Platformu” Tabii!
Popüler, güncel ve merak uyandıran içeriklerin adresi Tabii, geçtiğimiz yıl sekizincisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından 'Yılın Dijital Platformu' ödülüne layık görüldü.
Sporun dijitalde tercih edilen adresi oldu
Her an her yerden erişilebilen Tabii, sporun dijitalde tercih edilen adresi oldu. UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te çeyrek final aşamasına kadar 9 milyon futbolsever maçları, izleyicilerine istedikleri yerde ve istedikleri ekranda sınırsız spor keyfi sunan Tabii’den takip etti.
Yeni başarılar, yeni diziler yolda
Tabii’nin 10 milyon aboneye ulaşması, platformun gelecekteki başarılarının da habercisi. TRT’nin uluslararası dijital platformu, kullanıcılarının beğenisini kazanarak hızla büyüyor ve izleyici kitlesini genişletiyor. Bu başarının arkasında, TRT’nin köklü yayıncılık deneyimi, platformun izleyicilerine sunduğu aile dostu ve değer odaklı içerikler, yenilikçi vizyon ve kaliteli içerik üretimi bulunuyor. "Bizi Birleştiren Hikayeler"i büyük ilgi gören Tabii, yakında yeni orijinal dizileri ve orijinal yapımlarının merakla beklenen yeni sezonları ile izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Dünya genelinde büyüyen etki
Tabii, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında izleyiciyi kendine çekiyor. Bu büyük başarı, Türk dizilerinin global çapta ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonunu başarıyla sürdüren Tabii, global izleyicilerle de buluşmayı sürdürecek. Ayrıca, daha fazla sayıda ülke ve dilde hizmet sunacak.