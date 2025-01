10 milyon aboneyi aştı: TRT’nin dijital platformu Tabii’den büyük başarı

Sporun dijitalde tercih edilen adresi oldu

Her an her yerden erişilebilen Tabii, sporun dijitalde tercih edilen adresi oldu. UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te çeyrek final aşamasına kadar 9 milyon futbolsever maçları, izleyicilerine istedikleri yerde ve istedikleri ekranda sınırsız spor keyfi sunan Tabii’den takip etti.