10 milyon aboneyi aştı: TRT’nin dijital platformu Tabii’den büyük başarı

Dünya genelinde büyüyen etki

Tabii, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında izleyiciyi kendine çekiyor. Bu büyük başarı, Türk dizilerinin global çapta ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonunu başarıyla sürdüren Tabii, global izleyicilerle de buluşmayı sürdürecek. Ayrıca, daha fazla sayıda ülke ve dilde hizmet sunacak.



