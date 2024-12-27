2024'te uzaydan çekilen en iyi fotoğraflar

Uluslararası Uzay İstasyonu her yıl Dünya'nın uzaydan en güzel fotoğraflarını çekiyor.
Astronotlar Suni Williams ve Tracy C. Dyson, Uluslararası Uzay İstasyonu`nun Atlas Okyanusu üzerindeki kubbesine bakıyor. (NASA)
Himalayaların kuzeyindeki güneybatı Çin`in yüksek plato bölgesinde buzlu bir göl. (NASA)
Rusya`nın Kuril Adaları`nın bir parçası olan karla kaplı Onekotan Adası, bu fotoğrafta Tao-Rusyr Kalderası stratovolkanına ev sahipliği yapıyor. (NASA)
Brezilya`nın Minas Gerais eyaletindeki Sao Francisco Nehri. (NASA)
Bu fotoğrafın çekildiği sırada Dünya`dan yaklaşık 44 milyon mil uzakta olan Kuyrukluyıldız C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). (NASA)
Hint Okyanusu`nun üzerinde, ISS`ye yanaşan Soyuz MS-25 mürettebat gemisinin etrafında parlak bir aurora görülüyor. (NASA)
Ay`ın gölgesi, 8 Nisan 2024`teki güneş tutulması sırasında Quebec, New Brunswick ve Maine`in bazı kısımlarını kaplıyor. (NASA)
NASA astronotu Jeanette Epps, Dünya`nın ufkunda bir dizi rengi yakalamak için uzun pozlama kamera ayarlarını kullandı. (NASA)
Dünya`nın üst atmosferindeki incecik gece parlayan bulutlar, Güney Pasifik Okyanusu`nun üzerinde gün batımından hemen sonra güneş ışığıyla aydınlanıyor. (NASA)
Tibet`teki Rakshastal Gölü (solda) ve Manasarovar Gölü (sağda). (NASA)
Quebec`te eski bir meteorun çarpmasıyla oluşan Manicouagan Gölü. (NASA)
Güney Afrika`nın Hint Okyanusu kıyısına yakın Great Escarpment bölgesinde çıkan orman yangınları. (NASA)
Kasırga Helene, 25 Eylül 2024`te Mississippi kıyılarındaki Meksika Körfezi üzerinde. (NASA)
Bu fotoğrafın çekildiği tarihte 5. kategori bir fırtına olan Milton Kasırgası, 8 Ekim 2024`te Meksika Körfezi`nde ilerliyor. (NASA)
Şimşek (sağda) Güney Çin Denizi`nin üzerindeki bulutları aydınlatırken, Güneydoğu Asya`nın şehir ışıklarını yansıtıyor. (NASA)
Libya, Sudan ve Mısır arasındaki sınırlar Sahra Çölü`nde buluşuyor. (NASA)
Afrika`nın güney kıyıları, Uluslararası Uzay İstasyonu`nun kubbesinden, yani "dünyaya açılan pencere"den parlıyor. (NASA)
Güney Atlantik Okyanusu`nda karla kaplı Güney Georgia Adası. (NASA)
Himalayalar Dünya`nın eğriliği boyunca uzanır. (NASA)
Medeniyetin gece ışıkları Nil Nehri`ni aydınlatıyor ve gece yarısı civarında Kızıldeniz, Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi kıyılarını işaret ediyor (NASA)
Suni Williams ve Butch Wilmore (ortada) diğer astronotlar Mike Barratt (en solda) ve Tracy C. Dyson (en sağda) ile poz veriyor. (NASA)
Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams`ı taşıyan Starliner uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu`na yaklaşıyor. (NASA)
Boeing`in mürettebatsız Starliner uzay aracı, 6 Eylül 2024`te Uluslararası Uzay İstasyonu`ndan ayrılıyor. (NASA)
SpaceX Dragon mürettebatının uzay aracı, ISS`ye yanaştı. Astronot Matt Dominick sol pencereden dışarı bakarken, arka planda Samanyolu görünüyor. (NASA)
Ölü Deniz`in güneyinde, İsrail ve Ürdün arasında bulunan tuz buharlaşma göletleri. (NASA)
Paraguay Nehri, Arjantin ve Paraguay ülkelerini ayırıyor (NASA)
Meksika`nın Baja California ve Baja California Sur eyaletleri Pasifik Okyanusu ile Kaliforniya Körfezi arasında uzanıyor. (NASA)
NASA astronotu Mike Barratt, Newfoundland kıyılarındaki deniz buzunun bu görüntüsünü yakaladı. (NASA)