44 yıl boyunca söyleyemediği sırrını ölüm döşeğindeki arkadaşının sözleriyle açıkladı: 'Nalbantla sorun yaşadın mı hiç?'

ABD'nin Virginia eyaletinde henüz 11 yaşındayken yaşadığı istismarı yıllarca söyleyemeyen Stephanie, arkadaşının ölüm döşeğindeki sözleriyle harekete geçti. İşte Stephanie'nin kendi gibilere ilham olmasını istediği hikâyesi...
Nalbant dediği kişi, çiftlik çiftlik gezip atların nallarını temizleyip yenileyen bir ustaydı. Stephanie'nin aklında 30'lu yaşlarının sonunda, karizmatik, iri yarı bir adam olarak kalmıştı. Ayda bir kez üzerinde "Bugün nalbandına sarıldın mı?" yazılı tişörtüyle çiftliğe gelip atlara bakım yapardı.
Stephanie, altı yıl önce arkadaşını toprağa verdikten sonra eski çiftlik arkadaşlarına ulaşma çalışmalarına başladı. Polisi aradığı 7 Haziran gününe kadar geçen sürede, üç kadının daha cinsel istismara uğradığını öğrenmişti bile...
Stephanie, 1980 yılından itibaren defalarca cinsel saldırıya uğradığını, bu süreçte karşısındaki adamın kendisine sürekli "özel kızım" diye hitap edip atları nallarken yardım etmesine izin vererek önemli hissetmesini sağladığını anlattı. Nalbandın adı Edward Shelton'dı.
Eylül ayında dedektif Kelly, Shelton'ın izini bulmayı başardı. 81 yaşındaydı ve 52 yıldır eşiyle yakınlardaki bir kent olan Fredericksburg'da yaşıyordu. Altı yıl öncesine kadar nalbant olarak çalışmaya devam etmişti. İkinci kez akciğer kanseriyle savaşıyordu.
Shelton, Kelly'nin görüşme talebini kabul etti. Görüşme sırasında Kelly adama Stephanie'nin gençlik fotoğraflarını gösterdi. Genç kızı hatırlayan Shelton, Stephanie'ye istismarda bulunduğunu itiraf etti. Anlattığı detaylar Stephanie'nin ifadelerini doğruluyordu. Shelton, "Yanlış olduğunu biliyordum, böyle bir şey yapmamalıydım" dedi Kelly'e.
The Washington Post'a konuşan Kelly, Stephanie'nin 40 yıl önceye uzanan istismarını soruştururken, "Shelton'ın yargılanmasının imkânsız olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti" dedi.
Stephanie'nin davası sayesinde başka kadınların da şikâyetçi olacağını umduğunu da sözlerine ekleyen Kelly, "Ben hazırdım. Bunca yıldan sonra biraz olsun adalete kavuşmasını istiyordum" diye konuştu.
Stephanie, "Amacım hiçbir zaman intikam değildi, hiçbir zaman öç almak değildi" diye düşündüğünü belirtti ve ekledi:
"Bir kişi bu videoyu izleyip 'Nihayet o adamı yakalamışlar' dese ve bu sayede huzura kavuşsa bana yeterdi. Eğer bir kişi 'Merhaba, ben de bunu yaşadım' diyecek cesarete kavuşsa bana yeterdi."