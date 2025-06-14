Acılı baba kaybettiği oğlunun adıyla 14 yılda 14 kütüphane açtı

Tek tesellisinin diğer çocukların hayatlarına dokunmak, onlara ışık olmak olduğunu vurgulayan İbrahim Irmak, "Bu içimde hiç sönmeyen bir yangın. Kor gibi duruyor. Bir rüzgar esti mi hemen alevleniyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor. Gecenin bir yarısı uyanıp onu düşünüyorsunuz. Gazetecilik yapıyorum, yazıp çiziyorum. Topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü insanlara fayda sağladıkça hem görevimizi yapmış oluyoruz hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz. Ben diyorum ki, memleket için projesi olan herkese destek olmak zorundayız. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, onların karanlıklarını aydınlatırsak, kitaplar yol gösterici olur. Kitap okuyan bir insanın zihnine her sayfa yeni bir bilgi ekler. Bu da onun gelişmesini, başkalarına daha fazla yardım etmesini sağlar. Üç günlük dünyada ne isteriz ki? İyi geçinmek, birbirimize destek olmak, dost olmak Bu mümkün. Herkes bir katkı sunsa çok daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz. Bizim imkânlarımızla açtığımız bu kütüphaneler, hem acımızı hafifletiyor hem de başkalarına ilham veriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde artık insanlar kaybettikleri yakınları için kütüphane açıyor. Bence yapılabilecek en güzel işlerden biri bu" sözlerini aktardı.



