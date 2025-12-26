Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 207 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor.





Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan kentten 2025 yılının 11 aylık döneminde 207 milyon 238 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl ihracat yüzde 23,9 artış gösterdi.