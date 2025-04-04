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Volkan Konak'a ilk müdahale anı ortaya çıktı: Saat 23.29’da çağrı yapıldı, ambulans geç mi geldi?

Volkan Konak'a ilk müdahale anı ortaya çıktı: Saat 23.29’da çağrı yapıldı, ambulans geç mi geldi?

14:294/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Volkan Konak'ın son anları ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bayram konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilk müdahale görüntüsü ortaya çıktı. Peki, Ambulans geç mi geldi? İşte ambulansın otele varış süresi ve tartışmalara nokta koyacak o görüntüler...

Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, (30 Mart'ı, 31 Mart'a bağlayan gece) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir oteldeki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ölümünden sonra paylaşılan kalp krizi belirtileri ve Volkan Konak'ın son anları herkesi üzüntüye boğarken, "Ambulans geç mi geldi" sorusu da gündem oldu.


Ambulans geç mi geldi?

Volkan Konak'ın defnedilmesinden sonra kalp krizine geç müdahale edildiği, ambulansın da geç geldiği yönünde yorumlar yapıldı, tartışma yaşandı.

Saat 23.29’da çağrı yapıldı


Ambulansın, otele geç geldiği yönündeki yorumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı şu açıklamayla cevap verdi; "Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. "


Ambulans 8 dakikada geldi


Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir."

İşte Volkan Konak'a ilk müdahale anı


Volkan Konak'ın kalp krizi geçirerek yere düştükten sonra ilk müdahale anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.


Volkan Konak önce İstanbul'da, ardında da Trabzon'da kılınan cenaze namazı sonrasına memleketi Maçka'da defnedildi.

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