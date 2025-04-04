Saat 23.29’da çağrı yapıldı





Ambulansın, otele geç geldiği yönündeki yorumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı şu açıklamayla cevap verdi; "Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. "



