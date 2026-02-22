Yeni Şafak
Annesinin ilgilenmediği kuzuya 'Naciye' adını verip sahiplendi: Her yere götürüyor

15:4222/02/2026, Pazar
AA
Antalya'nın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besleyen Meliha Erten'in koyunlarından biri 20 gün kadar önce üçüz doğurdu.


Anne koyun, yavrulardan birisini kabul etmeyerek memesinden süt içmesine izin vermedi. Bunun üzerine Erten, adeta bebek gibi ilgilendiği kuzunun hayata tutunmasını sağladı. Meliha Erten, çok sevdiği kuzusuna "Naciye" adını verdiğini söyledi.


Anne koyunun yavrularından ikisini kabul edip, "Naciye"yi dışlamasına üzüldüklerini dile getiren Erten, "Kuzu öldü ölecek derken enjektörle ve biberonla besledim. Şimdi maskotum oldu. Ben nereye gidersem o da oraya geliyor." dedi.



Kuzusunu misafirliğe ve parka götürdüğünü anlatan Erten, gittiği yerlerde sorun yaşanmamak için "Naciye"ye çocuk bezi bağladığını ifade etti.


Erten, "Aynı evin içinde yaşıyoruz. Bakımı zor değil, severek yapıyorum. Misafirliğe de kuzuyla geleceğimi söyleyerek gidiyorum." diye konuştu.


Mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği kuzunun sahibinin peşinden ayrılmaması, görenlerin dikkatini çekiyor.



