Annesinin ilgilenmediği kuzuya 'Naciye' adını verip sahiplendi: Her yere götürüyor

Anne koyunun yavrularından ikisini kabul edip, "Naciye"yi dışlamasına üzüldüklerini dile getiren Erten, "Kuzu öldü ölecek derken enjektörle ve biberonla besledim. Şimdi maskotum oldu. Ben nereye gidersem o da oraya geliyor." dedi.







