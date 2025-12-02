Araç sahibi herkes ödeyecek 290 bin liraya ulaşan var: Hangi araç ne kadar trafik sigorta primi geldi?

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 181 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.