Arkadaşları fark etti: Gerçek aylar sonra ortaya çıktı! Basit bir ağrı kâbusu oldu

Arkadaşlarının uyarısıyla fark edilen boyun şişliği, 26 yaşındaki Hannah Sheridan’ın hayatını altüst etti. Aylar sonra ölümcül bir hastalık teşhisi alan Sheridan’ın, yıllar boyunca “normal” denilerek geçiştirilen hormon ve mide şikâyetlerinin aslında hastalığın erken belirtileri olduğu ortaya çıktı.
26 yaşındaki Hannah Sheridan, Londra’da arkadaşlarıyla vakit geçirirken boynundaki büyük şişliği ilk kez fark etti. Başta paniğe kapılmamaya çalışan genç kadın, bunun ciddi bir durum olabileceğini düşünmedi.
Hormon ve sindirim sorunları 'normal' denildi
Sheridan uzun süredir hormon ve mide problemleri yaşıyordu. Doktorlar bu şikayetleri polikistik over sendromu (PCOS) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak değerlendirdi. Ancak yaşadığı adet düzensizlikleri, boyun ağrısı, kilo dalgalanmaları ve mide yanması aslında tiroid kaynaklıydı.
Boynundaki kitle tiroid kanseri çıktı
Mayıs 2025’te yapılan tetkiklerde boynundaki kitlenin tiroid bezinde olduğu belirlendi. İki hafta sonra “şüpheli kanser” listesine alınan genç kadına biyopsi ve ultrason yapıldı. Kan testleri normal çıkmasına rağmen, bir ay sonra doktorlar papiller tiroid kanseri teşhisini koydu.
En yaygın tür
Papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yüzde 75-85’ini oluşturuyor ve en yaygın tür olarak biliniyor. Yavaş ilerleyen bu kanser, özellikle 30-50 yaş arası kadınlarda görülüyor ve erken müdahaleyle yüksek oranda tedavi edilebiliyor.
İlk ameliyat yetmedi: Tüm tiroidi alındı
3 Haziran’da tiroidinin sağ tarafı alınan Sheridan, ağrılarının tamamen geçtiğini söyledi. Ancak Ağustos ayında tatildeyken aldığı telefonla tümörün büyüdüğünü öğrendi. Bunun üzerine tüm tiroidinin alınmasına ve radyoterapiye karar verildi.
Sağlık sorunları ameliyattan sonra azaldı
Ameliyat sonrası adet düzeninin ilk kez normale döndüğünü belirten genç kadın, “Doktorlar şikayetlerimi yıllarca başka hastalıklara bağladı. Ama içten içe daha ciddi bir şey olduğunu hissediyordum” dedi.