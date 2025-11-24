Baba mesleğini sürdüren mühendis kadın 10 kişiye istihdam sağlıyor: Toprak ve çelikten fide üretimi yapıyor





'BABA MESLEĞİ OLARAK BU MESLEĞE GEÇTİM'





Nihal Başkan, mesleğini severek yaptığını belirterek, Başkan, "Dış mekan süs bitkileri olarak üretim yapmaktayım. Baba mesleği olarak bu mesleğe geçtim. Babam eski kesme çiçek üreticilerindendi. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra bahçelerimizi dış mekan süs bitkileri üretimine aktardık. Şu anda 30 dekarlık bir alanda çalışıyorum. Yalova'daki potansiyelin farkında olarak, bu noktada işletmelerimizi çevirdik. Bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. 30 dekarlık alanda yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz" dedi.