“Benim başıma gelmez” demeyin sessiz geliyor, ölümle sonuçlanıyor: Güneş çarpması kabusu başladı

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, acil servisleri alarma geçirdi. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı günlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için güneş çarpması hayati risk oluşturuyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Güneş çarpması basit bir sıcak etkisi değil, beyni ve kalbi etkileyen ölümcül bir tabloya dönüşebilir” diyerek en riskli saat dilimini açıkladı. Güneş çarpmasına karşı en önemli önlemlerden birinin saat seçimi olduğunu vurgulayan Demir, “Günün en tehlikeli saat aralığı 11.00 ile 15.00’tir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kalp-damar hastalığı olanlar bu saatlerde dışarı çıkmamalı” dedi.

1 /9 Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, acil servisleri alarma geçirdi. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı günlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için güneş çarpması hayati risk oluşturuyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Güneş çarpması basit bir sıcak etkisi değil, beyni ve kalbi etkileyen ölümcül bir tabloya dönüşebilir” dedi.

2 /9 Yaz aylarında artan nem ve sıcaklığın vücut ısısını aniden yükselttiğini belirten Doç. Dr. Esra Demir, “Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, kas kramplarından bilinç kaybına, ritim bozukluğundan organ yetmezliğine kadar birçok ciddi tabloya neden olabilir” uyarısında bulundu.



3 /9 En riskli saat dilimi: 11.00 – 15.00

Güneş çarpmasına karşı en önemli önlemlerden birinin saat seçimi olduğunu vurgulayan Demir, “Günün en tehlikeli saat aralığı 11.00 ile 15.00’tir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kalp-damar hastalığı olanlar bu saatlerde dışarı çıkmamalı” dedi.



4 /9 Ayrıca, koruma amacıyla kullanılan bazı aksesuarların yanlış seçiminin ters etki yaratabileceğini belirten Demir, “Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yapar. Pamuklu ya da keten şapkalar tercih edilmeli, hatta serinletici etki için şapka hafifçe ıslatılabilir” ifadelerini kullandı.



5 /9 Kimler risk altında?

Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin güneş çarpmalarına karşı risk altında olduğunu ve vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

6 /9 Güneş çarpması ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Demir, acilde hastaya buz uygulayarak vücut ısısını düşürdüklerine değinerek, kalp hastalarında bu işlemin daha yavaş ve kontrollü yapılması gerektiğini, güneş çarpmalarında ateş düşürücülerin de etkili olmadığı aktardı.

7 /9 Güneşten korunmak için yapılan yanlışlara da dikkati çeken Demir, "Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yaratır. Keten veya pamuklu şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapka ıslatılabilir. Güneş çarpması riski açısından 11.00-15.00 saatleri arası en tehlikeli zaman dilimidir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde dışarı çıkmamalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

8 /9 Ölümcül sonuçları olabilir

Demir, sıcak çarpmasının kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçları olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

