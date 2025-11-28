"GEÇ TANI ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR"





Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Banu Acar ise Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının sık görülen, ancak hala tanı gecikmesi yaşanan önemli bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 750 kişide, 1000 kişide 1 Ailevi Akdeniz Ateşi var bu ülkede. Genellikle 5 yaşından önce hastanın yakınmaları başlar. Genetik geçişli bir hastalıktır. Ailede de benzer yakınmaları olan bireyler olabilir. Ataklar şeklinde seyreder. Genellikle 1 ila 3 gün süren bir atak olur. Bu atağı başlatan herhangi bir faktör bulunamayabilir. Vücut kendi kendisine başlatır hastalığı ve yaklaşık 3 gün sonra atak kendiliğinden biter. Atakların tipik özelliklerinde öncelikle ateş vardır. Ateş neredeyse olmazsa olmazdır. Eşlik eden karın ağrısı, tek taraflı göğüs ağrısı, eklem ağrısı, eklem şişliği gibi bulgular olabilir. Çocuklarda daha farklı bulgularla karşımıza gelebilir. Genellikle tek ateşle gelebilir. Bu ateş başka nedenlerle karıştırılabilir. Hastalığın tanısının konulması çok önemlidir. Çünkü hastalığın korkutucu bir yüzü vardır. Şayet uygun tanı konulmazsa ve uygun tedavi verilmezse hastalarda amiloid denilen madde birikimi ileriki yıllarda görülebilir ve organ yetmezliğine neden olabilir" ifadelerini kullandı.