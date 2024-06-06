Bilkent Şehir Hastanesi'nde 70 göz ameliyatı canlı olarak yapılacak: Göz cerrahisinde dünyada çok iyi bir noktadayız

Atilla, sempozyuma ilişkin şu bilgileri paylaştı:





"Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek ameliyatları ülkemizden yaklaşık 900, yurt dışından da 500 hekim çevrimiçi ortamda eş zamanlı izliyor. Gözün 6 farklı alt branşında 70'e yakın ameliyat yapılacak ve 120 hekim bu operasyonlarda kullanılan teknikleri ameliyathanede tartışacak. Ameliyat teknikleri, son yenilikler, aynı hastalıkta farklı cerrahların farklı yaklaşımları tüm detaylarıyla burada ele alınacak. Bu, hem eğitim açısından çok önemli bir toplantı hem de derneğimizin bu konudaki ilerlemeleri takip edip bunu hekimlerimizle, endüstri firmalarıyla paylaşma fırsatı bulduğumuz bir toplantı."