Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bu leylekler Kilimli köyüne 10 sene önce geldi: Yavruları uçup gitmesine rağmen asla göçmüyorlar

Bu leylekler Kilimli köyüne 10 sene önce geldi: Yavruları uçup gitmesine rağmen asla göçmüyorlar

09:5325/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyüne 10 yıl önce yuva kuran leylekler, yaz kış burada konaklıyor. Yavruları uçup gitmesine rağmen yuvalarını bırakmayan leylekler, dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor.


Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına da alınan leylekler, 10 yıldan beri zengin bitki örtüsü ve sulak alana sahip olan köyde yaşıyor.


Yetişen yavruları göç etse de leylek çifti, yaz kış köyde kalıyor. Köylülerin de sahip çıktığı leyleklerin yuvaları dron ile görüntülendi.



#erzincan
#kilimli
#leylek
#göç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları hangi ilde ne kadar kaç adet var? TOKİ tek tek açıkladı