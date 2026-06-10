10 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANAKKALE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





EDİRNE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam (Salı) Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli, ögle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı