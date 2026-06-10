Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinde ilerlerken bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 10 Haziran'da Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum, Hakkari ve Van'da sağanak yağış etkili olacak. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba hava durumu tahminleri...
10 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam (Salı) Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli, ögle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin ile Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 17°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu