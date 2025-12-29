Çıraklıktan devlet sanatçılığına: Yaptığı tespihlerin fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor

Tespihi cami cemaatine benzeten Karadağ, "Tespihteki taneler cemaat, 33 tespih taşının ardından boşluğa gelen taş müezzindir ve baş konumdaki yere imam dememiz lazım. Bizler tespih yaparken çok büyük emek ve sabır veriyoruz. Sabırsız insan, tespih ve sanatla uğraşamaz. Tespih ustası parmaklarımızdaki sayı kadar kaldı. Tespih ustalarını genellikle koleksiyonerler takip eder. Her ustadan tespih alırlar. Koleksiyonerler için parası önemli değildir yeter ki istediği tespihi eline geçirsin. Her ustanın, yaptığı tespihte mutlaka imzası ve ismi vardır. Bu yaptığı tespihte gizlidir. Onu tespihe nakşeder. Bir ustanın kendi motifleri vardır, onu kimse çıkaramaz, sadece kendisi yapabilir. İşçilik de ustayı yansıtıyor." diye konuştu.