Doğal gaz kullanımında 9 önemli adımı atmadan kombiyi açmayın: İşte ihmal edilmemesi gerekenler





YETKİSİZ KİŞİLER KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEMELİ





Onaylı tesisatlara sertifikası olmayan kişilerin müdahalesinin yasak olduğu hatırlatılarak, yapılacak her işlem öncesinde dağıtım şirketine bilgi verilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlere dair belgelerin mutlaka alınması gerektiği belirtildi.





BACALI CİHAZLARIN DOĞRU ALANLARDA KULLANILMASI ŞART





Bacalı cihazların banyo, tuvalet veya yatak odasında bulundurulmasının yasak olduğu, cihaz yeri değiştirilmeden önce mutlaka dağıtım şirketinin onayının alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca karbonmonoksit algılama cihazının bulundurulması ve düzenli olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi tavsiye edildi.











