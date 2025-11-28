Doğal gaz kullanımında 9 önemli adımı atmadan kombiyi açmayın: İşte ihmal edilmemesi gerekenler

Soğuyan havalarla birlikte doğal gazın kullanımı artarken, güvenli doğal gaz kullanımı için kurallara uymak her zamankinden daha önemli hâle geliyor. Aksa Doğalgaz, bu hususta abonelerin dikkat etmesi gereken 9 önemli noktayı açıkladı.
Kış aylarında doğal gazın güvenli kullanımı daha da önem kazanıyor. Soğuyan havalarla artan ısınma ihtiyacı, kombi ve doğal gazlı ısıtıcı kullanım sürelerinin uzaması, bacaların daha yoğun çalışması gibi etkenler, ekipmanların düzenli kontrol edilmesini ve bakım süreçlerinin kış öncesinde yapılmasını zorunlu kılıyor. Aksa Doğalgaz, kış döneminde olası riskleri azaltmak ve doğal gazın her koşulda güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla abonelerin dikkat etmesi gereken 9 temel adımı paylaştı.
ESKİMİŞ BAĞLANTI NOKTALARI YENİLENMELİ
Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış ya da kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda değiştirilmesi uyarısında bulunuldu.
BACALAR DIŞ ORTAMA SABİTLENMELİ
Cihaz bacalarının mutlaka dış ortama kadar çıkarılması, kapalı alanlarda ise menfezlerin açık bulundurulması gerektiği bildirildi. Baca ek yerlerinin sızdırmaz şekilde sabitlenmesi ve özellikle kış aylarında dışarıda kalan bölümlerin düzenli olarak kontrol edilmesi önerildi.
YETKİSİZ KİŞİLER KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEMELİ
Onaylı tesisatlara sertifikası olmayan kişilerin müdahalesinin yasak olduğu hatırlatılarak, yapılacak her işlem öncesinde dağıtım şirketine bilgi verilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlere dair belgelerin mutlaka alınması gerektiği belirtildi.
BACALI CİHAZLARIN DOĞRU ALANLARDA KULLANILMASI ŞART
Bacalı cihazların banyo, tuvalet veya yatak odasında bulundurulmasının yasak olduğu, cihaz yeri değiştirilmeden önce mutlaka dağıtım şirketinin onayının alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca karbonmonoksit algılama cihazının bulundurulması ve düzenli olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi tavsiye edildi.
İZİNSİZ KAZI ÇALIŞMASI YASAK
Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapılmasının yasak olduğu, tüm kazı çalışmalarının AYKOME yönetmeliği kapsamında dağıtım şirketinin izniyle gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı. Herhangi bir şüpheli durumda 7/24 hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiği vurgulandı.
PERİYODİK BAKIM İHMAL EDİLMEMELİ
Cihaz ve baca bakımlarının yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılmasının hem güvenliği artırdığı hem de cihaz verimini yükselttiği aktarıldı.
MENFEZLER KAPATILMAMALI
Ortam havalandırmasını sağlayan menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerektiği bildirildi.
TESİSATIN TOPRAKLAMASI KONTROL EDİLMELİ
Doğal gaz tesisatının topraklamasının her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerektiği hatırlatıldı.