Dört ayda 66 kilo verdi: Hastanede hayatının şokunun yaşadı

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Ulaş, çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapabilmek için kısa sürede 66 kilo verdi ancak sağlık taramasında, bu yaşına kadar hiç fark etmediği bir gerçek hayatını değiştirdi. Doğuştan tek böbrekli olduğunu öğrenen Ulaş, okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
Küçük yaşlardan itibaren polis olmak isteyen Ulaş, 2019'da polisliğe yaptığı ilk başvurusunda kilosu nedeniyle elenince hayalinden vazgeçmedi. Ulaş, 2020'de yeniden şansını denemeye karar vererek evine koşu bandı kurdu ve yoğun bir tempoyla 4,5 ayda 66 kilo verdi.
Bu süreçte babasını kaybetmesine rağmen hedefinden kopmayan ve azmiyle kısa sürede sınavlara hazırlanan Ulaş, tüm aşamaları başarıyla geçerek Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) yerleşti ve eğitim sürecinin ilk haftalarını başarıyla tamamladı.
Ulaş, zorunlu sağlık kontrolleri sırasında yapılan ultrason ve tomografi sonuçlarında bir böbreğinin doğuştan olmadığını öğrendi.
O güne dek sağlıkla ilgili hiçbir şikayeti olmayan, spor yaparken ya da kilo verirken herhangi bir sorun yaşamayan Ulaş'ın, mevzuata göre tek böbrekli olması polislik mesleğini yapmasına engel sayıldı.
Eğitimini bırakmak zorunda kalan Ulaş, yıllarca emek verdiği hedefinin bir anda elinden kayıp gidişini kabullenmekte zorlansa da zamanla tek böbrekle sağlıklı bir yaşam sürebileceğini öğrendi.
"4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm"
Mart ayına kadar kilo endeksini tutturması gerektiği için eve koşu bandı aldıklarını belirten Ulaş, "Koşu ile kısa bir zamanda çok fazla kilo verdim. Kasımda başladım koşuya, o dönem babam vefat etti, biraz ara verdim. Ortalama 4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm" dedi.
"Bir böbreğimin olmadığını söylediler, şaka yapıyorlar sandım"
Polis okulundayken sağlık taraması için hastaneye gittiklerini anlatan Ulaş, şunları anlattı:
"Gerekli aşamalardan geçerken önce ultrasonda bir böbreğimin olmadığını söylediler. Ben şaka yapıyorlar sandım sonra tomografiye girdim. Doktor beni geri çağırdı. Böbrek yüzünden önce geçerli demişti ama sonra 'Mevzuatı inceledim uygun değilsin.' diyerek üstümü çizdi. Okula döndüm polis arkadaşlarımla konuştum, emsal bir karar da olmadığı için polis olarak okuldan mezun olamayacağımı anladım, bunun üzerine okulu bıraktım"
Ulaş, bu yaşına kadar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamadığını, doğuştan tek böbreği olduğunu öğrenince de çok şaşırdığını kaydederek, "Ultrasonda ilk başta çektiklerinde yanılma payı var, bu bana küçük de olsa umut olmuştu. Hiç başıma gelmemişti böyle bir şey. Kilolu olduğum dönemde de böbrekle ilgili bir sıkıntım hiç olmamıştı, annem de hemşireydi. Tomografi sonucu çıkınca artık ikna oldum"