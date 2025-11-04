Dört ayda 66 kilo verdi: Hastanede hayatının şokunun yaşadı

O güne dek sağlıkla ilgili hiçbir şikayeti olmayan, spor yaparken ya da kilo verirken herhangi bir sorun yaşamayan Ulaş'ın, mevzuata göre tek böbrekli olması polislik mesleğini yapmasına engel sayıldı.

Eğitimini bırakmak zorunda kalan Ulaş, yıllarca emek verdiği hedefinin bir anda elinden kayıp gidişini kabullenmekte zorlansa da zamanla tek böbrekle sağlıklı bir yaşam sürebileceğini öğrendi.