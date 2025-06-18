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Dünyada sivrisineklerin uğramadığı tek ülke: Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Dünyada sivrisineklerin uğramadığı tek ülke: Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

12:3418/06/2025, Çarşamba
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Yaz mevsiminin kabusu hâline gelen sivrisinek, her ne kadar küçük olsa da tatil keyfini gölgeleyebiliyor. Ancak dünyada bu rahatsızlığı hiç yaşamayan bir ülke var. Dünya genelinde milyonlarca insan yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla mücadele ederken, onlar bu sorundan uzak bir yaşam sürdürüyor. Peki, sebebi ne? İşte çok şaşıracağınız bilimsel nedeni.

Yaz mevsimiyle birlikte sivrisinek kabusu da başlıyor. Ancak dünya üzerinde bu dertten tamamen uzak bir ülke var.

uisjournal.com’un haberine göre, sivrisineklerin yaşayamadığı tek ülke olan İzlanda. Dünya genelinde milyonlarca insan yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla mücadele ederken, İzlandalılar bu sorundan tamamen uzak bir yaşam sürdürüyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Sivrisineklerin İzlanda’da yaşayamamasının 3 bilimsel nedeni

1. Soğuk ve değişken okyanus iklimi

İzlanda'nın sert okyanus iklimi, sivrisinekler için elverişsiz koşullar oluşturuyor. Özellikle uzun ve dondurucu kışlar, larvaların gelişmesi için gerekli olan su kaynaklarını buzla kaplıyor. Dahası, yaz aylarında bile hava sıcaklıkları hızla düşebiliyor. Bu ani değişimler, larva ve yumurtaların hayatta kalmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

2. Temiz ve sürekli akan su kaynakları

Sivrisinekler, genellikle durgun sularda ürer. Ancak İzlanda’da akarsular ve göller hareketlidir. Ülkede durgun su alanı neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu durum, sivrisineklerin üremesi için gerekli ortamın oluşmasını engelliyor.

3. Ani sıcaklık dalgalanmaları

İzlanda'da sıcaklıklar yalnızca soğuk değil, aynı zamanda öngörülemez şekilde değişken. Yaz mevsiminde bile gündüz ve gece sıcaklıkları arasında büyük farklar yaşanabiliyor. Bu dengesizlik, sivrisineklerin yaşam döngülerini sekteye uğratarak hayatta kalmalarını engelliyor.

#İzlanda
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