Emekli öğretmen 1994 yılında sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor: 'Sokaktan geçerken içim sızlıyor'

Dedeoğlu, 2009 yılında arabanın vergi borcunu ödemek istediğini ancak ikiz plaka olduğu için ödeyemediğini, bu nedenle kendisine icra takibi dahi geldiğini ifade ederek, "Bana bir yol gösteren de olmadı. Sonrasında bana icra takibi geldi. İcra takip yazısını alıp yeniden gittim ama yine ödeyemedim. Birkaç gün sonra kimseye söylemeyip, direkt vezneye gidip, plakayı beyan ederek vergi borcunu ödedim, 2013 yılına kadar bu şekilde sürdü. 2013 yılından sonra yine vergi borcunu ödeyemedim ve 2015 yılında yapılandırma oldu, orada da problem çıktı ama çözdük, o günden bu yana arabanın vergisini ödüyorum ama araç benim değil" şeklinde konuştu.



