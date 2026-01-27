Gazze’de kız çocukları için yetimhane açılıyor

120 ÇOCUK İÇİN YAŞAM ALANI

Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 120 kız çocuğuna ev sahipliği yapacak olan merkez, kapsamlı bir sosyal ekosistem sunacak. Merkezde yer alacak destekler ise şöyle sıralandı:

“Eğitim ve Kişisel Gelişim: Yetimhane yalnızca bir barınma merkezi olarak değil, aynı zamanda çocukların temel okul eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir imkan da sunmaktadır.

“Sağlık ve Psikososyal Destek: Sağlık koşulları için gerekli tedbirler alınırken aynı zamanda çocukların savaş travmasından arınmaları için psikososyal destek sunulacak.





“Maneviyat ve Sosyal Alan: Mescit, kütüphane ve oyun parkı ile çocuklara huzurlu bir yuva ortamı sağlanacak.”