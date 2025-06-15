Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Görme Biçimleri

Görme Biçimleri

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<h2>KATİLİN RESMİ</h2><p>İsrail, tarihin görebileceği her yöntemle insanları öldürmeyi sürdürüyor. Batı Şeria’daki Nablus şehrinde cansız bir bedenin ardındaki İsrail askerleri acımasızlığın, insanlıktan uzaklaşmanın ve katilliğin resmini çiziyor. Üç buçuk milyon Filistinli’ye ev sahipliği yapan Batı Şeria, uluslararası hukuka aykırı olarak 500 bin illegal Yahudi yerleşimcinin işgali altında. (Fotoğraf: JAAFAR ASHTIYEH / AFP)</p>
KATİLİN RESMİİsrail, tarihin görebileceği her yöntemle insanları öldürmeyi sürdürüyor. Batı Şeria’daki Nablus şehrinde cansız bir bedenin ardındaki İsrail askerleri acımasızlığın, insanlıktan uzaklaşmanın ve katilliğin resmini çiziyor. Üç buçuk milyon Filistinli’ye ev sahipliği yapan Batı Şeria, uluslararası hukuka aykırı olarak 500 bin illegal Yahudi yerleşimcinin işgali altında. (Fotoğraf: JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Görmek tanık olmaktır. Göstermek şahit tutmak. Hepimizin gördüğü gerçekler ortak sorumluluğumuz. Fotoğrafçılar, fotoğraf çeken diğer insanlardan farklı olarak tanıklıkla sorumluluk arasındaki köprüyü kurmaya, sisleri berraklaştırmaya ve hakikati güçlendirmeye çalışır. Hayatın renkleri içinde solanların kaydını tutar, eğer bir neşe anı yakalarlarsa bunu da hepimizin payına düşen bir umut olarak adil şekilde pay ederler. Gören herkes nasiplensin diye.

İNSANLIK DURDURULAMAZ!

Atina’da İsrail Büyükelçiliği önündeki gösterideki pankartta Madleen gemisine atıf yaparak şu çığlık yükseliyor: Bir gemiyi kaçırabilirsiniz, bir hareketi değil! Polisler yanında ve eylemci kadın kefiyesiyle Filistin’e sadakatini gösteriyor. Tarihin sayfalarında herkes kendine uygun gördüğü yeri alıyor. (Fotoğraf: Angelos TZORTZINIS / AFP)

BİR HİLAL BİR HİKAYE

Kızılay, 1868 yılından itibaren insanlığın merhamet eli olarak tüm dünyaya uzanıyor. Özellikle insani krizlerin yoğunlaştığı bölgelerde Kızılay’ın hilali, umut anlamına geliyor. Kurban Bayramı’nda Bangladeş’teki Kızılay faaliyetleri Türk insanının uzaktaki kardeşlerini unutmadığının bir sembolü. Yardım alanlar içinse dünyanın başka bir ucunda kendilerini önemseyen insanların olduğunun göstergesi. (Fotoğraf: AA-Utku Şimşek)

YÜREKTEN YARALANMAK

Gazze’de sayısız saldırıya maruz kalan siviller, her yeni İsrail saldırısında yeni acılar yaşıyor. Yaralanmış çocuk, toz ve kan içinde. Fotoğrafçı bu anı yakalıyor ve bir gün geride kalan hikayeyi belki bir mahkeme salonunda, belki bir filmde belki de bir kitapta göreceğiz. Bu nedenle yürekleri yaralayan her bir kare, unutmaya ve barbarlığa karşı insanlığı savunuyor. (Fotoğraf: Bashar Taleb / AFP)

HAREKETTE BEREKET

Endonezya’nın Surabaya bölgesinde bir sokak satıcısı müşterilerini beklerken telefonuyla meşgul oluyor. Aile bütçesine katkı sağlamak ve biraz da hayatın farklı bir yüzünü görmek. Küçük kız, tenha yolda sadece satış yapmayı değil geleceğini de bekliyor. Ucuz şekerlemelerle yaşıtlarının ağızları tatlanacak kendisi de bereketli geçmesini umut ettiği günün ardından cebinde hikayelerle evinin yolunu tutacak. (Fotoğraf: JUNI KRISWANTO / AFP)

HASAT ZAMANI

Çin’in doğusunda ilkokul öğrencileri hasata katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarlada izi olmayanın sofrada yüzü olmaz derler. Küçük çocuklar unutulmayacak bir gün yaşamanın yanı sıra sofralarındaki yemeklerin hangi aşamalardan geçerek kendilerine ulaştığına dair bir fikre de sahip olacaklar. Bir de el ele verip birlikte çalışmanın verdiği haklı gurur. 

#Aktüel
#Görme Biçimleri
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ