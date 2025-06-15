Görme Biçimleri

YÜREKTEN YARALANMAK

Gazze’de sayısız saldırıya maruz kalan siviller, her yeni İsrail saldırısında yeni acılar yaşıyor. Yaralanmış çocuk, toz ve kan içinde. Fotoğrafçı bu anı yakalıyor ve bir gün geride kalan hikayeyi belki bir mahkeme salonunda, belki bir filmde belki de bir kitapta göreceğiz. Bu nedenle yürekleri yaralayan her bir kare, unutmaya ve barbarlığa karşı insanlığı savunuyor. (Fotoğraf: Bashar Taleb / AFP)