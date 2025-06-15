Görme Biçimleri

Görmek tanık olmaktır. Göstermek şahit tutmak. Hepimizin gördüğü gerçekler ortak sorumluluğumuz. Fotoğrafçılar, fotoğraf çeken diğer insanlardan farklı olarak tanıklıkla sorumluluk arasındaki köprüyü kurmaya, sisleri berraklaştırmaya ve hakikati güçlendirmeye çalışır. Hayatın renkleri içinde solanların kaydını tutar, eğer bir neşe anı yakalarlarsa bunu da hepimizin payına düşen bir umut olarak adil şekilde pay ederler. Gören herkes nasiplensin diye.
İNSANLIK DURDURULAMAZ!
Atina’da İsrail Büyükelçiliği önündeki gösterideki pankartta Madleen gemisine atıf yaparak şu çığlık yükseliyor: Bir gemiyi kaçırabilirsiniz, bir hareketi değil! Polisler yanında ve eylemci kadın kefiyesiyle Filistin’e sadakatini gösteriyor. Tarihin sayfalarında herkes kendine uygun gördüğü yeri alıyor. (Fotoğraf: Angelos TZORTZINIS / AFP)
BİR HİLAL BİR HİKAYE
Kızılay, 1868 yılından itibaren insanlığın merhamet eli olarak tüm dünyaya uzanıyor. Özellikle insani krizlerin yoğunlaştığı bölgelerde Kızılay’ın hilali, umut anlamına geliyor. Kurban Bayramı’nda Bangladeş’teki Kızılay faaliyetleri Türk insanının uzaktaki kardeşlerini unutmadığının bir sembolü. Yardım alanlar içinse dünyanın başka bir ucunda kendilerini önemseyen insanların olduğunun göstergesi. (Fotoğraf: AA-Utku Şimşek)
YÜREKTEN YARALANMAK
Gazze’de sayısız saldırıya maruz kalan siviller, her yeni İsrail saldırısında yeni acılar yaşıyor. Yaralanmış çocuk, toz ve kan içinde. Fotoğrafçı bu anı yakalıyor ve bir gün geride kalan hikayeyi belki bir mahkeme salonunda, belki bir filmde belki de bir kitapta göreceğiz. Bu nedenle yürekleri yaralayan her bir kare, unutmaya ve barbarlığa karşı insanlığı savunuyor. (Fotoğraf: Bashar Taleb / AFP)
HAREKETTE BEREKET
Endonezya’nın Surabaya bölgesinde bir sokak satıcısı müşterilerini beklerken telefonuyla meşgul oluyor. Aile bütçesine katkı sağlamak ve biraz da hayatın farklı bir yüzünü görmek. Küçük kız, tenha yolda sadece satış yapmayı değil geleceğini de bekliyor. Ucuz şekerlemelerle yaşıtlarının ağızları tatlanacak kendisi de bereketli geçmesini umut ettiği günün ardından cebinde hikayelerle evinin yolunu tutacak. (Fotoğraf: JUNI KRISWANTO / AFP)
HASAT ZAMANI
Çin’in doğusunda ilkokul öğrencileri hasata katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarlada izi olmayanın sofrada yüzü olmaz derler. Küçük çocuklar unutulmayacak bir gün yaşamanın yanı sıra sofralarındaki yemeklerin hangi aşamalardan geçerek kendilerine ulaştığına dair bir fikre de sahip olacaklar. Bir de el ele verip birlikte çalışmanın verdiği haklı gurur.