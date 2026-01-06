Görme engelli sanatçı sazı ensesinde çalıyor

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, 12 yaşında saz çalmaya başladığını söyleyerek, bu fikrin tamamen tesadüf olarak ortaya çıktığını ifade etti. İzleyicilerden ilginç tepkiler aldığını belirten Barış, "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim" ifadelerini kullandı.

4 /5 Saz ensede olduğu için çalma tekniğinin tersine döndüğünü ifade eden Barış, bunun şarkı söylerken zorluk oluşturduğunu ancak zamanla alıştığını belirtti.