Görme engelli sanatçı sazı ensesinde çalıyor

23:426/01/2026, Salı
IHA
Kütahya’da dernek başkanı İsmail Barış

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, 12 yaşında saz çalmaya başladığını söyleyerek, bu fikrin tamamen tesadüf olarak ortaya çıktığını ifade etti. İzleyicilerden ilginç tepkiler aldığını belirten Barış, "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim" ifadelerini kullandı.

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, anonim eserlerin yanı sıra bestesi kendisine ait şarkıları alışılmışın dışında bir yöntemle seslendiriyor.

12 yaşında saz çalmaya başladığını belirten Barış, ensede saz çalma fikrinin tamamen tesadüfen ortaya çıktığını söyledi. 

Barış, "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim" dedi.

Saz ensede olduğu için çalma tekniğinin tersine döndüğünü ifade eden Barış, bunun şarkı söylerken zorluk oluşturduğunu ancak zamanla alıştığını belirtti.

Barış, "Artık düz nasıl çalıyorsam, tersten de aynı şekilde çalıyorum" diye konuştu.

