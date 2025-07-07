Güçlerini birleştiren 16 kadın kurdukları tesiste mantar üretimine başladı: Hibe alıp çıktıkları yolda 10 ton satış hedefliyorlar

Mali müşavirlik, diş hekimliği, mimarlık ve esnaflık gibi farklı mesleklerle uğraşan ve 2023'te bir araya gelen 16 kadın, hem kırsal kalkınmaya hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla aynı yıl içinde Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.





Önce küçük bir tesiste meyve kurutmaya başlayan, ardından bir kooperatif üyesinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.





Başvuruları geçen yıl kabul edilen kadınlar, aldıkları 6 milyon liralık hibe desteğiyle yine aynı yıl içinde merkez ilçeye bağlı Kılıçlı köyünde mantar üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı.











