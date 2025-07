Güçlerini birleştiren 16 kadın kurdukları tesiste mantar üretimine başladı: Hibe alıp çıktıkları yolda 10 ton satış hedefliyorlar

6 milyonu hibe olmak üzere 17 milyon lira yatırımla 2024'te yapımını tamamladıkları tesiste mantar üretimine başladıklarını aktaran Özmen, söyle konuştu:





"Tesisimizdeki her bir ünitemiz 100 metrekare alana sahip ve dört ayrı odadan oluşuyor. Her oda 10 ton kompostu alma kapasitesine sahip. Kompostu kendimiz yapıyoruz, bu noktada maliyetleri de düşürüyoruz. Normalde şu an mantarın kilogramı 250 lira civarı iken bizim burada üretmemizden kaynaklı 100 ila 150 lira bandında satılıyor. İki ayda 7 ton mantar hasadı yaptık. Artık kademeli olarak üretmeye devam ediyoruz."





Özmen, mantarların pazarlanmasında il içi ve dışı bazı firmalarla anlaşma yaptıklarını, kapasite artırım süreci sonrası yeni anlaşmalar planladıklarını dile getirdi.