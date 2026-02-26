Karadeniz üzerinden yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi yurdumuza giriş yaptı. Meteoroloji, pek çok il için çok kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısında bulundu. Bugün 29 il kar, yağmur ve fırtınaya karşı sarı kodla uyarıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı. İşte 26 Şubat Perşembe gününe ilişkin il il hava tahmini raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.
Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), bugün orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1, bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."
29 İLE SARI KODLU UYARI
Bugün 29 il kar, yağmur ve fırtınaya karşı sarı kodla uyarıldı. İşte o iller:
Adana (Rüzgar)
Adıyaman (Kar)
Artvin (Kar ve yağmur)
Bingöl (Kar)
Bitlis (Kar ve fırtına)
Diyarbakır (Kar, fırtına, yağmur)
Elazığ (Kar)
Erzincan (Kar)
Erzurum (Kar)
Giresun (Kar ve yağmur)
Gümüşhane (Kar)
Hakkari (Kar, fırtına, yağmur)
Mersin (Fırtına)
Kayseri (Kar)
Malatya (Kar)
Mardin (Fırtına)
Muş (Kar)
Ordu (Kar ve yağmur)
Rize (Kar ve yağmur)
Samsun (Kar ve yağmur)
Siirt (Kar ve fırtına)
Sivas (Kar)
Trabzon (Kar ve yağmur)
Tunceli (Kar)
Van (Kar, fırtına, yağmur)
Yozgat (Kar)
Bayburt (Kar)
Batman (Kar, fırtına, yağmur)
Şırnak (Kar, fırtına, yağmur)
Üç büyükşehirde hava durumu
Üç büyükşehirde hava durumuysa şöyle:
İstanbul: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu