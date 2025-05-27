Hacı adayları Cennetü'l Mualla'ya koşuyor

Burada müminlerin annesi, Peygamber Efendimizi hanımı Haticetü'l Kübra ile sahabe-i kiram, tabiin ve salihinden birçok kimse medfun bulunuyor. Abdullah İbn-i Zübeyr, Ebubekir Sıddık'in büyük kızları Esmâ, oğlu Abdurrahman, Abdullah İbn-i Ömer, Osman bin Talhâ hazretleri gibi eshabın büyüklerinden birçok kişi de kabristanda bulunuyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin oğulları Abdullah ve Kâsım, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip'in de kabirleri burada yer alıyor.