Kötü duruş, stres ve tekrarlayan hareketler… Kas, bağ ve tendonlarda ağrı, hassasiyet ve sertlikle kendini gösteren miyofasiyal ağrı sendromu (kulunç), toplumun büyük bir bölümünü etkiliyor. Sessiz başlayan kulunç ağrısı, ihmal edilirse kronik bir kabusa dönüşebiliyor. 'Her 100 kişiden 85’i yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşıyor' diyen uzmanlar, halk arasında kas tutulması olarak da bilinen bu ağrı için çok önemli uyarılarda bulundu. Peki nedir bu miyofasiyal ağrı sendromu, nasıl oluşur? Kas tutulması nasıl geçer, tedavi yöntemleri neler? İşte tüm detaylar...

1 /10 Her 100 kişiden 85’ini etkileyen miyofasiyal ağrı sendromu, çoğu zaman “basit bir kas ağrısı” sanılsa da, vücudun alarm veren tetik noktalarıyla kronik bir sağlık sorununa işaret edebiliyor.

2 /10 Sivas Numune Hastanesi’nde görevli Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Özduran, “Her 100 kişiden 85’i yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşıyor” diyerek tehlikenin yaygınlığına dikkat çekti.



3 /10 Miyofasiyal ağrının tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Özduran, "Tedavi yaklaşımları ise ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç kullanımından çeşitli fiziksel modalitelere kadar uzanır. Bu yaklaşımlar germe ve postür egzersizleri, tens cihazları, şok dalga tedavisi (ESWT) ve masaj olarak sıralanabilir. Tedaviye dirençli olgularda kuru iğneleme ya da ağrılı kastaki gergin bant içerisine lokal anestezi enjeksiyonu girişimsel tedaviler başlığı altında sıralanabilir.

4 /10 Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS), kaslarda ve onları çevreleyen bağ dokusunda (fasiya) gelişen kronik, bölgesel bir ağrı sendromudur. En belirgin özelliği, kas içinde yer alan ve basıldığında ağrıya neden olan “tetik noktalar” (trigger point) adı verilen hassas noktalardır.

5 /10 Miyofasiyal Ağrı Sendromunun Özellikleri:

Ağrı: Genellikle donuk, sürekli ve kas içinde hissedilen bir ağrıdır. Ağrı doğrudan tetik noktada olabileceği gibi, başka bir bölgeye de yayılabilir (yansıyan ağrı) Tetik Noktalar: Kas içinde küçük, hassas, gergin bantlar olarak hissedilir. Bu noktalara bastırıldığında ağrı artar. Kas Sertliği: Etkilenen kaslarda sertlik, gerginlik ve hareket kısıtlılığı görülebilir. Kas Zayıflığı veya Yorgunluğu: Özellikle ağrının olduğu bölgede çabuk yorulma hissi oluşabilir. Kas Seğirmesi: Tetik nokta uyarıldığında istemsiz kas hareketleri görülebilir.



6 /10 Kas ağrısının nedenleri:

Kötü duruş Kas aşırı kullanımı veya zorlama Kas travmaları (darbe, kaza, ani zorlanma) Stres ve gerginlik Uyku bozuklukları Vitamin eksiklikleri (özellikle B12, D vitamini)

7 /10 En Sık Görülen Bölgeler: Boyun ve omuz kasları Sırt ve bel kasları Kalça ve uyluk çevresi

8 /10 Tedavi yöntemleri:

Fizik tedavi ve egzersiz programları Kuru iğneleme Masaj ve tetik nokta enjeksiyonları Germe ve gevşeme teknikleri Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar Psikolojik destek (stresin etkili olduğu durumlarda)



9 /10 Miyofasiyal ağrı sendromu, kaslardaki tetik noktalarla karakterize edilen, günlük yaşamı etkileyebilen yaygın bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır. Doğru teşhis ve tedaviyle yönetilmesi mümkündür. İyileştirici ergonomik düzenlemeler önemli rol oynamaktadır.