Huzurevine yerleşen Zihni Göktay’dan kızıyla ilgili iddialara tepki: 'İnsan eti ağırdır'

Göktay, çocuklarına yönelik eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi;

"Ortada bir dram ya da mağduriyet yok. Çocukları bir adama bakamadı da oralara mı düşürdü? Yahu ben çocuklarımdan çok razıyım. Çok dürüst, düzgün, vefalılar. Bu benim tercihimdi ve onlara böyle haksız sözler edilmesi benim zoruma gitti"