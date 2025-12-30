Huzurevine yerleşen Zihni Göktay’dan kızıyla ilgili iddialara tepki: 'İnsan eti ağırdır'

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Zihni Göktay, bakımevinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gündem olmuştu. Kızına yönelik eleştirilere sessiz kalmayan usta oyuncu, “Ev, ev üstüne olmaz” sözleriyle bu sürecin kendi tercihi olduğunu vurguladı.
“Lüküs Hayat”, “Cennet Mahallesi” ve “Bizimkiler” gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Zihni Göktay, üç yıl önce hayat arkadaşını kaybetmenin ardından zor bir süreç yaşamıştı. Eşi Sevinç Göktay’ın vefatından sonra uzun süre gözlerden uzak kalan sanatçının, bir süredir huzurevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.
Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'de yaşadığı evinin kentsel dönüşüme girmesiyle Maltepe'deki bir bakımevine yerleşen Göktay'ın çocukları tepkilerin odağı oldu.
Usta sanatçı, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.
Göktay, çocuklarına yönelik eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi;
"Ortada bir dram ya da mağduriyet yok. Çocukları bir adama bakamadı da oralara mı düşürdü? Yahu ben çocuklarımdan çok razıyım. Çok dürüst, düzgün, vefalılar. Bu benim tercihimdi ve onlara böyle haksız sözler edilmesi benim zoruma gitti"
"İnsan eti ağırdır"
Son olarak yaptığı açıklamada huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını aktaran usta oyuncu, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" diye konuştu.