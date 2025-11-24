Kendini bu işe adadı: 34 yıldır sonbahar yapraklarını toplayıp gübreye dönüştürüyor

"Topladığım yaprakları 60 santim derine gömüyorum. Zamanla humuslu gübre oluyor. Her sene bunu yapıyorum. Domates, soğan, marul, kabak, patates. Ne eksem hepsi çok güzel yetişiyor. Yapraklar benim için çok kıymetli."





Kayaoğlu, 1991’de aldıkları arazinin adeta bir çöplük gibi olduğunu, yıllar içinde yaptığı bakım sayesinde bölgeyi bir gül bahçesine dönüştürdüğünü anlattı.