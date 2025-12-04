Yeni Şafak
Kurtlar Vadisi efsanesi Necati Şaşmaz'ın değişimi şaşırttı: Aylar sonra ilk kez...

14:064/12/2025, Perşembe
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar’ı oynayan Necati Şaşmaz, uzun bir süredir sakin bir yaşam sürdürüyor.

Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncu, ekranlardan uzak olsa da hayranlarının yakın takibinde.

"Nasipse olacak"

Şaşmaz, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" sözleriyle dizinin hayranlarını heyecanlandırmış ancak proje hakkında sonraki süreçte yeni bir gelişme yaşanmamıştı.


Son hali gündem oldu

Aylar sonra paylaşım yapan ünlü oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Şaşmaz'ın kırlaşan saçları ve değişen görünümü hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Hayranları, "Zaman Polat Alemdar'a bile acımamış", "Yaşayan efsane" ve "Bu hâliyle bile karizma" yorumları yaptı.

#Necati Şaşmaz
#Kurtlar Vadisi
#Polat Alemdar
