Madencilikten tarıma: Zonguldaklı emekli madenci Deveci armudu üretiyor

Arazisini buna göre düzenlediğini ve fidanları aldığını aktaran Girgin, şöyle devam etti:

"Başlangıçta işi iyi bilmediğim için sıkıntılı süreçler geçirdim. Bu işi yapacağım diye 4 sefer battım. İnatla devam ettim. Krediler çektik. İşi yapa yapa öğrendim. Çevremdeki arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlara, 'Çocuklarımıza bahçe kuralım, ben yardımcı olurum. Harçlığınızı çıkarın.' dedim. Şimdi bana dua ediyorlar. 'Sayende cebimiz para gördü, muhtaçlıktan kurtulduk.' diyorlar. Bana bunlar yetiyor. Bu duyduklarımla gurur duyuyorum.