Malatya'da tarihi gün: Kültür Yolu Festivali ilk kez kapılarını açtı

Sanatın İyileştirici Gücü Vurgulandı





Bakan Ersoy, insanlık tarihinin bugün birçok coğrafyada acılarla sınandığını ifade ederek şu sözlerle sanatın evrensel önemine dikkat çekti:





“Sanat bir iyileştirme biçimidir. Biz kalbi bebekler, çocuklar, yaşlılar, güzellikler ve iyilik için atanlardan yana olmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanatın etkisini artırmak için sanata ve sanatçımıza destek olmaya devam edeceğiz.”





Ersoy, gençlerin sanata erişimini kolaylaştırmak için devrim niteliğinde adımlar atıldığını, yeni sanat merkezlerinin inşa edilerek “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” anlayışıyla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin hayata geçirildiğini söyledi.



