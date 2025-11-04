Yeni Şafak
Marmara’da bereketli av: Bin kasa hamsi bin kasa sardalya avlandı

12:294/11/2025, Salı
IHA
Karadenizli balıkçılar Marmara Denizi’nde yaptıkları avdan bin kasa hamsi ve bin kasa sardalya ile döndü.

Marmara Denizi’nde avlanmaya çıkan Karadenizli balıkçıların ağına bereket düştü. Gece boyunca süren avın ardından bin kasa hamsi ve bin kasa sardalya yakalayan balıkçılar, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki limana demirledi. Limanda hummalı bir çalışma başladı. Kasalar dolusu balık, soğuk zincirle korunarak hızla araca yüklendi.


Sabahın ilk ışıklarıyla liman adeta balık pazarına dönerken, balıkçılar bu sezonki avın yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi. Hamsi ve sardalyanın tezgahlarda yerini almasıyla birlikte vatandaşların taze balığa ilgisinin de artması bekleniyor.



Kasaların yüklendiği araçlar, çevre illere sevkiyat için limandan ayrılırken, balıkçılar yeni avlar için denize açılmaya hazırlık yapacak.

