Meteoroloji 2 Haziran 2026 hava durumu raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

2 Haziran il il hava durumu tahminleri yayınlandı. İstanbul ve çoğu ilde hava sıcaklıkları artarken sağanak yağış uyarısı da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 2 Haziran il il hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Ancak Edirne ve Kocaeli dolaylarında yağışlar etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları İstanbul’da 30, Edirne’de 29, Bursa ve Kocaeli’de 32 derece.
Yağış olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, bu hafta yurtta aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Perşembe günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3 büyükşehirde hava durumu
Başkentte önümüzdeki üç gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
İstanbul'da pazartesi günü kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın salı günü 30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
İzmir'de ise hafta başında parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıkların 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor.