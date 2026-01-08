Milli Mücadele'nin sembolü geçici olarak ziyarete kapatıldı

Milli Mücadele’nin önemli simgelerinden biri olan Erzurum’daki tarihi kongre binası, ziyaretçilerin güvenliği nedeniyle geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Cumhuriyet'e geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası,farklı dönemlerde gerçekleştirilen bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarıyla korunarak bugüne ulaştırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaparak Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan ve korunması gereken taşınmaz kültür varlığı statüsünde bulunan Erzurum Kongre binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2018 yılından bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi adıyla ziyaretçilere hizmet verdiğini belirtti.
2025 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumlar arasında yürütülen eş güdüm çalışmaları kapsamında binada kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştirildi.
İncelemelerde, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin etkisiyle yapıda ciddi yapısal problemler oluştuğu, taşıyıcı sistemin büyük ölçüde zarar gördüğü ve yapılan sismik ile yapısal analizler sonucunda binanın deprem dayanımının yetersiz kaldığı belirlendi.
Bu tespitler doğrultusunda, ziyaretçiler ve personelin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Erzurum Resim ve Heykel Müzesi’nin kapatılması ve binanın boşaltılmasına yönelik idari ve teknik işlemler başlatıldı. Müzenin 6 Ocak tarihi itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Yetkililer, yapının restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından binanın özgün kimliği korunarak, modern müzecilik kriterlerine uygun biçimde yeniden düzenleneceğini ve ziyaretçilere tekrar açılacağını kaydetti.