Milli Mücadele'nin sembolü geçici olarak ziyarete kapatıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaparak Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan ve korunması gereken taşınmaz kültür varlığı statüsünde bulunan Erzurum Kongre binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2018 yılından bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi adıyla ziyaretçilere hizmet verdiğini belirtti.