Ne Kamçatka ne Alaska: Sivas’ta bina boyu kar yağdı

Buz sarkıtları yere kadar uzanıyor

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.