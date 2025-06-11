Okulda oynarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı: Demirle hastaneye kaldırıldı

Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı. Acı içinde yardım isteyen çocuğun feryadını duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Acı içinde çığlık atan A.E. sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.



