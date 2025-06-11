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Okulda oynarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı: Demirle hastaneye kaldırıldı

Okulda oynarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı: Demirle hastaneye kaldırıldı

11:3611/06/2025, Çarşamba
IHA
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Aksaray'da okulun bahçe duvarındaki korkuluk demiri koluna saplanan çocuk, kolundaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinin yanında oyun oynayan 13 yaşındaki A.E. isimli çocuk, okulun bahçe duvarına çıkmak istedi. Duvar üzerindeki ucu sivri korkuluk demirlerinden tutunarak duvara çıkan A.E., aniden dengesini kaybedince ayağı boşluğa düştü.

Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı. Acı içinde yardım isteyen çocuğun feryadını duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Acı içinde çığlık atan A.E. sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.


Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan çocuk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada sağlık ekiplerince kolundaki demir çıkarılan A.E.'nin tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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