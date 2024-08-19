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Hayat

Sahip olduğu her şey kül oldu: Şimdi devletten yardım bekliyor

10:47 - 19/08/2024 Pazartesi
IHA

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Penek Mahallesi'nde çıkan yangın korkuttu. Şenkaya Penek Mahallesi'nde Recep Aldemir'e ait evde çıkan soba yangını büyük hasara yol açtı. Yangında ev, ambar, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sahip olduğu her şey kül olan Recep Aldemir, kendisine uzanacak yardım elini ve devlet gelecek desteği bekliyor.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesi Penek Mahallesi'nde çıkan yangın korkuttu.


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Şenkaya Penek Mahallesi'nde Recep Aldemir'e ait evde çıkan soba yangını büyük hasara yol açtı.


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Yangında ev, ambar, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


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Sahip olduğu her şey kül olan Recep Aldemir, kendisine uzanacak yardım elini ve devlet gelecek desteği bekliyor.


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Kışlık yakacak odun ambarındaki 200 teneke buğday ve 10 çuval un da tamamen kül oldu.


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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Şenkaya itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın iki saat içinde kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.


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Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi zarar oldukça büyük. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#Erzurum
#yangın
#Şenkaya
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