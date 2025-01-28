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Sakın yıkamayın: Çoğu insan yanlış biliyor işte yumurta ile ilgili ilk kez duyacağınız o ilginç bilgiler

Sakın yıkamayın: Çoğu insan yanlış biliyor işte yumurta ile ilgili ilk kez duyacağınız o ilginç bilgiler

13:2228/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Anne sütünden sonra insan vücudunun tüm besin ihtiyacını karşılayan tek besinin yumurta olduğunu biliyor muydunuz? Peki yumurtanın faydalarını...Birçok insan yumurtanın yararlarını bilse de bilinmeyen ya da yanlış bilinen o kadar çok bilgi var ki... İşte yumurta hakkında doğru bildiğimiz tüm yanlışlar...

Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17 bin adet küçük delik (por) bulunuyor.


Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumurtadan daha taze duruyor.


Uzun süre bekletilen yumurta su ve karbordioksit kaybı nedeniyle ağırlığını kaybediyor.


Yumurta akı proteinlerinin form oluşturucu ve bu yolla kabarmayı sağlayıcı özelliği bulunuyor.


Yumurta satın alınırken; marketlerde soğuk ortamda muhafaza ediliyor olması gerekiyor.


Yumurtanın kabuğu temiz, düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta ve az pürüzlü olmalıdır.


Yumurtayı kullanmadan önce sakın yıkamayın

Ev şartlarında yumurta buzdolabında (0-5oC), çabuk bozulmasını önlemek için alınan orijinal karton kutusu içerisinde, yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandığı takdirde doğal koruyucu tabakasını kaybeder. Bu nedenle yumurta kullanılacağı zaman yıkanmalıdır.


Bu besinlerden uzak tutun

Yumurta buzdolabında; peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin yakınında saklanmamalıdır.



Yumurta kaç dakikada pişirilir?

Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Örneğin; yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, beyazdaki sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir halka (Demir sülfür halkası) oluşur.


Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada tamı katılaşır. Yumurta içeren bütün tarifelere pişirilme işlemi uygulanmalıdır.


Çiğ yumurtanın hem sindirimi güçtür hem de mikroorganizmaların bulaşma riski vardır. Salmonella enfeksiyonları en çok rastlanılanıdır.

#Yumurta
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