Anne sütünden sonra insan vücudunun tüm besin ihtiyacını karşılayan tek besinin yumurta olduğunu biliyor muydunuz? Peki yumurtanın faydalarını...Birçok insan yumurtanın yararlarını bilse de bilinmeyen ya da yanlış bilinen o kadar çok bilgi var ki... İşte yumurta hakkında doğru bildiğimiz tüm yanlışlar...

1 /11 Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17 bin adet küçük delik (por) bulunuyor.



2 /11 Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumurtadan daha taze duruyor.



3 /11 Uzun süre bekletilen yumurta su ve karbordioksit kaybı nedeniyle ağırlığını kaybediyor.



4 /11 Yumurta akı proteinlerinin form oluşturucu ve bu yolla kabarmayı sağlayıcı özelliği bulunuyor.



5 /11 Yumurta satın alınırken; marketlerde soğuk ortamda muhafaza ediliyor olması gerekiyor.



6 /11 Yumurtanın kabuğu temiz, düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta ve az pürüzlü olmalıdır.



7 /11 Yumurtayı kullanmadan önce sakın yıkamayın Ev şartlarında yumurta buzdolabında (0-5oC), çabuk bozulmasını önlemek için alınan orijinal karton kutusu içerisinde, yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandığı takdirde doğal koruyucu tabakasını kaybeder. Bu nedenle yumurta kullanılacağı zaman yıkanmalıdır.



8 /11 Bu besinlerden uzak tutun Yumurta buzdolabında; peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin yakınında saklanmamalıdır.





9 /11 Yumurta kaç dakikada pişirilir? Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Örneğin; yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, beyazdaki sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir halka (Demir sülfür halkası) oluşur.



10 /11 Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada tamı katılaşır. Yumurta içeren bütün tarifelere pişirilme işlemi uygulanmalıdır.

