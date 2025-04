Sibel Can'ın saplantılı hayranıyla yaşadıkları tüyler ürpertti: Gönderdiği koliden çıkanlar 'İşte o an gerçekten çok korktum...'

Bugüne dek birçok hit parçayla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in sunumunu üstlendiği YouTube programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir YouTube programında geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayranıyla ilgili ürkütücü olayı ilk kez anlattı. Hayranının kendisine takıntılı olduğunu ve bu sürecin giderek korkutucu bir hal almaya başladığını dile getiren Can, "Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum" dedi.

1 /6 Hem meslek hayatı hem de özel yaşantısı hakkında konuşan ünlü şarkıcı, İbrahim Selim'in "90’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusuna verdiği yanıtla hayranlarını şaşkına çevirdi.

2 /6 "Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı" diyerek saplantılı bir hayranı tarafından uğradığı tacizi anlatan Can, hayranının kendisini eşi, çocuklarını ise kendi çocukları gibi görmeye başladığını, bu hayranlığın bir koliden çıkan bıçakla tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

3 /6 "BENİ KARISI ÇOCUKLARIMI DA KENDİ ÇOCUĞU SANIYORDU" Polis müdahalesiyle bu durumdan kurtulduğunu söyleyen Can, şöyle konuştu: "Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı.

4 /6 Yanında bir de mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım' yazıyordu"

5 /6 Olayın bununla sınırlı kalmadığını sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı, "Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum.