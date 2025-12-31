Sosyal medyada gündem olan çift dünyaevine girdi: Kırgız damat Kutkeldi 'Kimsem yok' dedi Bursalılar düğüne akın etti

"Bu düğün Kırgız ve Türk halklarının kardeş olmasının bir ispatıdır"

Düğünde genç çifti yalnız bırakmayan Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, "Kırgız ve Türk halklarının kardeş olmasının çok büyük bir ispatıdır bu düğün. Bu mutlu günü beraber paylaşmak için buradayız. Bizler de bugün burada damadımızı, gelin hanımı, aileyi ve ortamı gördük. Sosyal medyadaki paylaşımları gururla izledik. Haberi alır almaz ’bizim de orada olmamız lazım’ dedik. Bugün iki gencin beraber olması ülkelerimizin kardeşliğinin bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.