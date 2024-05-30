Sular çekilince görünür hale geldi: Sarayın gizli kalıntıları tek tek ortaya çıktı

Bu yıl kazı sezonu haziranda başlayacak

Bu yıl kazı çalışmalarına haziran ayından başlayarak yıl sonuna kadar iklimin verdiği ölçüde devam edeceklerini anlatan Çeken, şöyle devam etti:





"Kubadabad'ın kazı çalışmalarını, bunca yıllık sürede kazılmayan, bilinmeyen ve bazı alanların keşfi ile sürdürmek istiyoruz. Kubadabad dediğimiz yer sadece kazı yaptığımız külliyenin alanıyla sınırlı değil. Dış çevresini oluşturan adalar ve çevredeki yapılar, bunlar üzerine araştırmalarımız olacak. Özellikle son yıllardaki çalışmalarımızda, göl ve çevresinde yapı ve binalarla karşılaştık.