Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tanzanya’da TDV Eskişehir Şubesi adına iki su kuyusu hizmete açıldı

Tanzanya’da TDV Eskişehir Şubesi adına iki su kuyusu hizmete açıldı

13:4928/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eskişehir Şubesi, bağışlarla Tanzanya’nın Dodoma ilinin 6 bin nüfuslu Kondoa kasabasına 2 adet su kuyusu açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, hayırseverlerin ve Eskişehir halkının destekleriyle Tanzanya’nın Dodoma ili Kondoa kasabasında 2 su kuyusunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu. Yapımı tamamlanan TZSK124 ve TZSK125 kodlu güneş paneli sondaj su kuyularınun yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı kasabada su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlaması öngörülüyor.

 Su kuyularının yapımı, hayırsever Hacı Fatma Kaplan ile Nezahat-Tamer Aral’ın bağışları ve TDV Eskişehir Şubesi ile Eskişehir halkının destekleriyle gerçekleştirildi.



Bölgede yer altı ve yer üstü su kaynaklarının son derece kısıtlı olması, düşük yağış oranları, mevcut su kaynaklarına ulaşımın uzun mesafeler gerektirmesi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle halkın su almak için 1 buçuk saate varan bekleyişi, güneş enerjisi destekli yeni kuyular ve 10 tonluk su depoları sayesinde sonu bulacak.

 Her 2 kuyunun bakım ve onarımı da 5 yıl partner kuruluş, 5 yıl TDV tarafından yürütülerek toplam 10 yıl boyunca güvenli su temini garanti altına alındı.



#tanzanya
#su kuyusu
#eskişehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR! SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşı 2026 Ocak Zammı ne kadar olur?