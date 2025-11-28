Tanzanya’da TDV Eskişehir Şubesi adına iki su kuyusu hizmete açıldı

Bölgede yer altı ve yer üstü su kaynaklarının son derece kısıtlı olması, düşük yağış oranları, mevcut su kaynaklarına ulaşımın uzun mesafeler gerektirmesi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle halkın su almak için 1 buçuk saate varan bekleyişi, güneş enerjisi destekli yeni kuyular ve 10 tonluk su depoları sayesinde sonu bulacak.