Topkapı Sarayı'nda Osmanlı'dan günümüze ulaşan 'manevi nöbet' 5 asırdır sürüyor: Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti yaşatılıyor

"Aşk-ı Muhammediye'nin zirveleştiği bir mekanda vazife yapıyoruz"





Mukaddes Emanetler Dairesi Hafızlarından Halil İbrahim Akgün, "Bizim milletimizin en farik vasıflarından biri de Peygamber Efendimize duyduğu aşktır. Aşk-ı Muhammedi'dir. Bu Aşk-ı Muhammediye'nin zirveleştiği bir mekanda vazife yapıyoruz. Bu aşkın, muhabbetin, sevginin görünür hale geldiği bir mekanda vazife yapıyoruz." dedi.





Görevini icra ettiği esnada, tarifini kelimelerle ifade etmekte güçlük çektiği hisler yaşadığını anlatan Akgün, "Biz aslında geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz. Ecdadımızdan, Yavuz Selim Han Hazretleri'nden aldığımız bu emaneti layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu emanet bizde kalmayacak. Bizden sonraki nesillere de devredilecek." diye konuştu.



