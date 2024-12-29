Türk döneri uçaklarda: Lezzet yolculuğu başlıyor

Son yıllarda Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri haline gelen döner, artık yurt dışında da sıkça tüketilen bir yemek haline geldi. Özellikle Avrupa’da döner popülaritesini giderek artırıyor. Bu kapsamda Hollanda merkezli Corendon Havayolları, uçuşlarında sunacağı menüye Türk dönerini ve ayranını da eklemeyi tercih etti.

1 /9 Corendon Havayolları 2025 yılından itibaren uçuşlarında döner kebap servis edeceğini duyurdu.

2 /9 Döner kebap artık 1 Ocak 2025'ten itibaren uçak menülerinde yer alacak, ancak başlangıçta yalnızca Almanya ile Türkiye arasında uçanlar için.

3 /9 Corendon Airlines, temel gıda haline gelen Türk atıştırmalığı kebabı uçuşlarında yalnızca 6,60 £ (8 avro) satacağını duyurdu.

4 /9 Havayolu şirketi ayrıca Türkiye'de popüler olan soğuk, tuzlu bir yoğurt içeceği olan ayran da sunacak.

5 /9 Corendon Airlines Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Atilay Batu, “Almanya'daki yerel bir şirketle yeni bir anlaşma imzaladık. Düşünce sürecimiz basitti: Almanya'daki insanlar en çok ne yiyor? Türk döneri belirgin şekilde öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

6 /9 “Hem Türk hem de Alman yolcularımız bayılıyor, bu yüzden Almanya'dan kalkan uçuşlarda döner sunmaya karar verdik. Bunu olağanüstü iyi yapıyorlar; kendim denedim ve bayıldım. Yolcularımızın bu yeni tekliften memnun kalacaklarından eminim.”



7 /9 British Kebab Ödülleri'ne göre, sektör İngiliz ekonomisine yılda 2,8 milyar sterlinden fazla katkıda bulunuyor ve ülke genelinde her gün tahmini 1,3 milyon kebap satılıyor.

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