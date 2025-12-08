Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk Umre'ye gitti: 'Hayatımdaki en anlamlı yolculuk'

2011 Best Model of Türkiye birincisi Tuğba Melis Türk, Umre 'ye gitti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü isim, huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Türk’ün mutluluk dolu halleri kısa sürede beğeni topladı.
2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak ünlenen ve ‘Annem’, ‘Bez Bebek’, ‘Arka Sokaklar’ gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, Kutsal Topraklara gitti.
Türk, ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
“Bu manevi ve hayatımdaki en anlamlı yolculuğa tek başıma çıktım. İbadetlerimi huzurla yaptım” ifadelerini kullanan Tuğba Melis Türk, Umre ziyaretine ait kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
İşte o paylaşımlar...