Ünlü sanatçı huzurevine yerleşmişti: Zihni Göktay kararının nedenini ilk kez anlattı

12:571/12/2025, Pazartesi
Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Zihni Göktay, bakımevinde çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. 79 yaşındaki usta sanatçı sessizliğini bozarak kararının gerekçesini ve sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay, son haliyle dikkat çekti.

Yakın geçmişte eşini kaybeden ve Fenerbahçe'deki evi yıkılan ünlü sanatçının Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.

Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Usta oyuncu, kararının arkasındaki gerekçeyi ilk kez paylaştı.

"Ev bitince karar vereceğiz"

Hürriyet'in haberine göre; Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle geçici olarak bakımevine yerleşen Göktay, "Kızımla birlikte böyle daha uygun olacağına karar verdik. Evim yapılana kadar burada kalmayı düşünüyorum" dedi.

15 Mayıs'tan beri bakımevinde olduğunu ifade eden sanatçı "Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. Benim ilaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

